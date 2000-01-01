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Либерман: мир видит парад террора как гражданский протест08.04 09:46   MIGnews.com

Либерман: мир видит парад террора как гражданский протест

Министр обороны Авигдор Либерман высоко оценил работу ЦАХАЛа и израильских сил безопасности во время массовых беспорядков у границы Газы с Израилем. По его словам армия продемонстрировала полную готовность к любым событиям на границе с сектором.

В заявлении главы оборонного ведомства говорится: "Песах в этом году одним из самых тихих и спокойных праздников. Народ Израиля обязан выразить благодарность за это ЦАХАЛу, ШАБАКу и полиции, которые тяжело работали, чтобы предотвратить множество провокаций".

Кроме того, Либерман подчеркнул, что ХАМАС посылает террористов под видом гражданских лиц для того, чтобы подорвать суверенитет Израиля.

По словам министра, в мире выдают этот "парад террора" за гражданский протест.

"Это просто праздник лицемерия", - заключил Либерман.
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