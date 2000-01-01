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Ави Габай призывает Трампа не выводить войска из Сирии | Фото: Flickr09.04 07:13   MIGnews.com

Ави Габай призывает Трампа не выводить войска из Сирии

Выход американских войск из Сирии подтолкнет ее президента Башара Асада к совершению еще больших зверств, считает лидер оппозиционного "Сионистского лагеря" Ави Габай, призывая президента США Дональда Трампа отказаться от своих планов по отзыву контингента.

"Ужасно и больно смотреть на сегодняшние фотографии из Сирии. Лидер Сирии Асад атакует своих же людей и детей своей страны", - заявил он.

"Я обращаюсь к американской администрации и президенту Трампу: не выводите американские войска из Сирии. Напротив, администрация США обязана усилить свое присутствие в регионе, чтобы остановить творящиеся в Сирии кошмары. Американское присутствие играет огромную роль в обеспечении стабильности в регионе, и США должны оставаться активным игроком, сохраняя эту стабильность на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности", - добавил Габай.

Политик также отметил, что вывод американских войск затронет и израильские интересы в области безопасности, касающиеся как самой Сирии, так и региона в целом.
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