09.04 07:13 MIGnews.com

Ави Габай призывает Трампа не выводить войска из Сирии

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Выход американских войск из Сирии подтолкнет ее президента Башара Асада к совершению еще больших зверств, считает лидер оппозиционного "Сионистского лагеря" Ави Габай, призывая президента США Дональда Трампа отказаться от своих планов по отзыву контингента."Ужасно и больно смотреть на сегодняшние фотографии из Сирии. Лидер Сирии Асад атакует своих же людей и детей своей страны", - заявил он."Я обращаюсь к американской администрации и президенту Трампу: не выводите американские войска из Сирии. Напротив, администрация США обязана усилить свое присутствие в регионе, чтобы остановить творящиеся в Сирии кошмары. Американское присутствие играет огромную роль в обеспечении стабильности в регионе, и США должны оставаться активным игроком, сохраняя эту стабильность на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности", - добавил Габай.Политик также отметил, что вывод американских войск затронет и израильские интересы в области безопасности, касающиеся как самой Сирии, так и региона в целом.