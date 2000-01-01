08.04 21:23 MIGnews.com

Главный раввин Израиля призвал власти остановить "геноцид"

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Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф заявил о "моральном обязательстве" евреев хотя бы предпринять попытку остановить творящийся в Сирии "геноцид"."Я уже говорил об этом в прошлом, и повторю еще раз. То, что происходит в Сирии, это еноцид женщин и детей в самом жесточайшем виде, с применением оружия массового уничтожения. Наше моральное обязательство – не молчать и пытаться остановить эту бойню", - сказал рав 7 апреля.Он подчеркнул, что, став жертвами массовых убийств в прошлом, евреи обязаны попытаться положить конец убийствам в Сирии."У нас, как евреев, переживших геноцид, как евреи, чья Тора является светочем наций, есть моральная обязанность – попытаться остановить это убийство. Это обязательство не менее важно, чем моральное обязательство уничтожить ядерный реактор в Сирии", - напомнил он об авиаударе 11 летней давности, в результате которого был уничтожен ядерный объект в сирийском Дейр-эз-Зоре.