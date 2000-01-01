Либерман требует расследовать деятельность "Бецелем"
Министр обороны Авигдор Либерман попросил юридического советника правительства Авихая Мандельблита начать расследование в отношении лидеров ультралевой НГО "Бецелем" за подстрекательство солдат ЦАХАЛа рядом с Газой к нарушению приказа.
"Эта подрывная и маргинальная организация совместно с ненавистниками Израиля и международными СМИ пытается делегитимизировать наших солдат, поведение которых является как законным, так и моральным в чрезвычайно сложной ситуации. Мы положим этому конец", - заявил он в воскресенье, 8 апреля.
Напомним, что в четверг в крупнейших печатных изданиях Израиля была опубликована социальная реклама, в которой "Бецелем" призвал солдат не стрелять по палестинским демонстрантам.
В ответ на слова Либермана "Бецелем" повторил свой призыв к военнослужащим, назвав этот приказ "явно незаконным". Кроме того, организация раскритиковала Либермана на слова о том, что всем участникам "Марша возвращения" платит ХАМАС.
"Сегодняшнее опасное заявление Либермана об отсутствии "гражданских лиц", и о том, что все участники демонстраций в Газе являются членами ХАМАСа, которых законно расстреливать и убивать, демонстрирует глубокое презрение к основным моральным принципам", - говорится в заявлении "Бецелем".
В НГО назвали Либермана "подстрекателем к нарушению закона" выразили надежду, что юрсоветник правительства это прояснит.