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Орен Хазан подал жалобу на Ханин Зуаби | Фото: Facebook Орена Хазана08.04 17:27   MIGnews.com

Орен Хазан подал жалобу на Ханин Зуаби

Депутат-"ликудник" Орен Хазан обратился в комиссию Кнессета по этике с жалобой на свою коллегу из Объединенного арабского списка Ханин Зуаби, которая ранее на пресс-конференции в штаб-квартире ООН призвала арабов Иудеи и Самарии присоединиться к беспорядкам на границе между Израилем и Газой.

"Своими заявлениями она не только опозорила Кнессет, но нанесла серьезный ущерб национальной безопасности", - заявил Хазан.

Кроме того, депутат попросил комиссию смягчить его собственное наказание. Напомним, что в ответ на пять жалоб в январе эта же комиссия приняла решение лишить его права на участие в дебатах сроком на полгода.

Среди жаловавшихся на него была и сама Зуаби – депутат обозвал ее "террористкой".

"Теперь стало ясно, что мои обвинения в том, что депутаты-арабы поддерживают терроризм, верны", - отметил он.
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