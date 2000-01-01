Орен Хазан подал жалобу на Ханин Зуаби

Депутат-"ликудник" Орен Хазан обратился в комиссию Кнессета по этике с жалобой на свою коллегу из Объединенного арабского списка Ханин Зуаби, которая ранее на пресс-конференции в штаб-квартире ООН призвала арабов Иудеи и Самарии присоединиться к беспорядкам на границе между Израилем и Газой.
"Своими заявлениями она не только опозорила Кнессет, но нанесла серьезный ущерб национальной безопасности", - заявил Хазан.
Кроме того, депутат попросил комиссию смягчить его собственное наказание. Напомним, что в ответ на пять жалоб в январе эта же комиссия приняла решение лишить его права на участие в дебатах сроком на полгода.
Среди жаловавшихся на него была и сама Зуаби – депутат обозвал ее "террористкой".
"Теперь стало ясно, что мои обвинения в том, что депутаты-арабы поддерживают терроризм, верны", - отметил он.