08.04 14:54 MIGnews.com

Бывший президент Бразилии сдался властям

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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям, несмотря на то, что его сторонники пытались помешать ему.Экс-лидера страны приговорили к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.Лула объявил о намерении выполнить постановление суда со сцены перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время своего противостояния с властями, пишет Би Би Си.Ранее две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены.Экс-президента признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS.То, что квартира действительно находилась в собственности Лулы, по версии защиты, так и не было доказано. Адвокаты подчеркивали, что все аргументы обвинения основаны на утверждениях бывшего главы OAS, который сам обвиняется в коррупции.