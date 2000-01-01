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08.04 14:54   MIGnews.com

Бывший президент Бразилии сдался властям

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям, несмотря на то, что его сторонники пытались помешать ему.

Экс-лидера страны приговорили к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Лула объявил о намерении выполнить постановление суда со сцены перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время своего противостояния с властями, пишет Би Би Си.

Ранее две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены.

Экс-президента признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS.

То, что квартира действительно находилась в собственности Лулы, по версии защиты, так и не было доказано. Адвокаты подчеркивали, что все аргументы обвинения основаны на утверждениях бывшего главы OAS, который сам обвиняется в коррупции.
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