Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Гидеон Саар: Моя цель – руководить страной 08.04 08:30   MIGnews.com

Гидеон Саар: Моя цель – руководить Израилем

Экс-министр внутренних дел Гидеон Саар назвал истинную цель своего возвращения в политику – это является первым шагом к его становлению премьер-министром. Об этом бывший глава МВД рассказал в интервью 10-му каналу вечером в пятницу, 7 апреля.

"Я вернулся, чтобы добиться руководства страной", - сказал Саар.

Напомним, что политическую арену он покинул 2,5 года назад – за полгода до досрочных парламентских выборов в 2015 году он подал в отставку с поста министра внутренних дел Израиля с намерением "сделать перерыв".

О своем возвращении он объявил в начале недели, когда "Ликуд" уже согласовал, что на следующих выборах Биньямин Нетаниягу будет его кандидатом в премьеры. Согласно правилам партии, следующие праймериз состоятся только после парламентских выборов. И Саар утверждает, что он поддерживает решение своей политсилы.

"Мое движение решило, что представлять их на следующих выборах будет Нетаниягу, и я с этим согласен. Перед следующими выборами "Ликуд" должен усилиться, что будет нелегко. Я могу сделать это и достичь поддержки широкой общественности", - уверен политик.

Но рассуждать на тему, что будет с партией, если лидерство премьера будет поставлено под сомнение, экс-министр отказался.

"Я не желаю играть в "если бы да кабы"", - заявил он, добавив, что ему "стало не по себе" от опубликованных аудиозаписей бесед Нетаниягу и владельца "Исраэль Хайом" Нони Мозеса.

Помимо того Гидеон Саар прокомментировал соперничество "Ликуда" с партией Яира Лапида "Еш Атид", которые, согласно опросам, практически поровну делят поддержку общественности. Бывший министр говорит, что у него есть разногласия с Лапидом, но он уважает его как личность.

"Тем не менее я не согласен с его взглядами и буду усердно трудиться, чтобы он не стал премьер-министром", - заверил политик.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:57
Теракт в Стокгольме: арестован подозреваемый узбек
07:12
Россия приостановила работу горячей линии с Пентагоном
06:17
Рождение новой звезды впервые сняли на фото
05:39
Google выпустил водку
04:28
Работа века: 2 месяца пролежать в кровати за 16 тыс. евро
03:55
Памела Андерсон призналась в любви к Джулиану Ассанжу
02:29
Ученые назвали продукты, которые снижают давление
01:24
Раскрыта польза употребления талой воды
00:33
Северный Ледовитый океан со временем станет Атлантическим
23:40
Ученые выяснили, каким женщинам чаще грозит рак груди
22:24
Adidas начнет производить отпечатанную на 4D-принтере обувь
21:16
Америка благодарна Израилю за поддержку удара по Сирии
20:49
Стокгольмский террорист сбежал с места теракта
20:38
Россия в ООН: агрессия США укрепляет терроризм в мире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus