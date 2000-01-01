08.04 08:30 MIGnews.com

Гидеон Саар: Моя цель – руководить Израилем

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Экс-министр внутренних дел Гидеон Саар назвал истинную цель своего возвращения в политику – это является первым шагом к его становлению премьер-министром. Об этом бывший глава МВД рассказал в интервью 10-му каналу вечером в пятницу, 7 апреля."Я вернулся, чтобы добиться руководства страной", - сказал Саар.Напомним, что политическую арену он покинул 2,5 года назад – за полгода до досрочных парламентских выборов в 2015 году он подал в отставку с поста министра внутренних дел Израиля с намерением "сделать перерыв".О своем возвращении он объявил в начале недели, когда "Ликуд" уже согласовал, что на следующих выборах Биньямин Нетаниягу будет его кандидатом в премьеры. Согласно правилам партии, следующие праймериз состоятся только после парламентских выборов. И Саар утверждает, что он поддерживает решение своей политсилы."Мое движение решило, что представлять их на следующих выборах будет Нетаниягу, и я с этим согласен. Перед следующими выборами "Ликуд" должен усилиться, что будет нелегко. Я могу сделать это и достичь поддержки широкой общественности", - уверен политик.Но рассуждать на тему, что будет с партией, если лидерство премьера будет поставлено под сомнение, экс-министр отказался."Я не желаю играть в "если бы да кабы"", - заявил он, добавив, что ему "стало не по себе" от опубликованных аудиозаписей бесед Нетаниягу и владельца "Исраэль Хайом" Нони Мозеса.Помимо того Гидеон Саар прокомментировал соперничество "Ликуда" с партией Яира Лапида "Еш Атид", которые, согласно опросам, практически поровну делят поддержку общественности. Бывший министр говорит, что у него есть разногласия с Лапидом, но он уважает его как личность."Тем не менее я не согласен с его взглядами и буду усердно трудиться, чтобы он не стал премьер-министром", - заверил политик.