09.04 07:16 MIGnews.com

Спецкоординатор ООН призвал к скорейшему миру в Газе

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Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов выразил обеспокоенность ростом напряженности в субботу, 8 апреля, в Газе."За прошедшее десятилетие палестинцы в Газе пережили четыре конфликта без какой-либо свободы, беспрецедентные израильские ограничения, тяжелый гуманитарный кризис, высокий уровень безработицы, продолжающийся кризис электричества и отсутствие политической перспективы", - заявил он."Хотя палестинскому правительству необходимо обеспечить его финансовую устойчивость в условиях все более сложных экономических условий, важно, чтобы реформы или решения о сокращении расходов были справедливо распределены и учитывались в суровых условиях жизни людей в Газе", - продолжил Младенов."Я настоятельно призываю ответственные стороны работать вместе, чтобы найти решение для нынешнего кризиса, и призвать все фракции позволить палестинскому правительству взять на себя ответственность в Газе. Газа является неотъемлемой частью будущего палестинского государства, и не следует избегать никаких усилий для обеспечения подлинного национального примирения, которое положит конец разделению. Лидеры обязаны избегать эскалации и преодолевать растущий разрыв между сектором Газа и территорией Иудеи и Самарии", - заключил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу.