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Турция: Атака США в Сирии - `косметическая интервенция` | Фото: Thinkstock08.04 20:55   MIGnews.com

Турция: Атака США в Сирии - "косметическая интервенция"

Турция назвала ракетную атаку США авиабазы в Сирии "косметической интервенцией", до тех пор, пока не удастся устранить президента Башара Асада от власти, в то время как сильный союзник сирийского лидера, Иран, призвал к созданию международного комитета по установлению фактов для расследования химатаки.

Заявления противников и сторонников Асада последовали за тем, как боевые самолеты атаковали северный сирийский город Хан-Шейхун, где химическая атака убила более 150 человек. По данным Британской обсерватории по правам человека в Сирии и местных координационных комитетов, воздушный налет убил женщину и ранил ее сына.

Президент Ирана Хасан Рухани предостерег, что ответная атака США может привести к эскалации экстремизма в регионе.

Вашингтон обвинил правительство президента Сирии Башара Асада в химатаке и в пятницу запустил крылатые ракеты на авиабазу в Сирии, на которую указал Пентагон.

Тегеран является главным региональным союзником сирийского президента Башара Асада и оказывает военную и экономическую поддержку для его борьбы с группировками мятежников и боевиками ISIS.
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