08.04 20:19 MIGnews.com

Иран призвал беспристрастно расследовать химатаку в Сирии

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Президент Ирана Хасан Рухани призвал в субботу, 8 апреля, провести беспристрастное расследование предполагаемой химатаки в Сирии, и предостерег, что ответная атака США может привести к эскалации экстремизма в регионе.Вашингтон обвинил правительство президента Сирии Башара Асада в химатаке и в пятницу запустил крылатые ракеты на авиабазу в Сирии, на которую указал Пентагон."Мы просим создать беспристрастный международный орган по установлению фактов ... чтобы выяснить, откуда появилось это химическое оружие", - сказал Рухани в своем выступлении в субботу.Тегеран является главным региональным союзником сирийского президента Башаром Асадом и оказывает военную и экономическую поддержку для его борьбы с группировками мятежников и боевиками ISIS.В то время как сирийская оппозиция приветствовала атаку США авиабазы близ Хомса, она заявила, что атака не должна быть одноразовой и сама по себе недостаточна для того, чтобы не дать государственным военным самолетам попасть в районы, удерживаемые мятежниками.Тем не менее, в Твиттере о ракетных ударах Рухани сказал: "Я призываю мир отказаться от такой политики, которая приносит только разрушения и опасность для региона и всего мира"."Американская агрессия усиливает региональный экстремизм и террор, глобальное беззаконие и нестабильность и должна быть осуждена", - сказал Рухани.Руководители генеральных штабов Ирана и России, близкие к Асаду, говорили по телефону в субботу и осуждали американскую атаку как "вопиющую агрессию ", как сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.Северная Корея в субботу также назвала американскую ответную атаку "непростительным актом агрессии", который показал, что собственное решение о разработке ядерного оружия было "правильным выбором".Дипломатически изолированная Северная Корея считает Сирию ключевым союзником.