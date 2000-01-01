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flickr 08.04 20:19   MIGnews.com

Иран призвал беспристрастно расследовать химатаку в Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани призвал в субботу, 8 апреля, провести беспристрастное расследование предполагаемой химатаки в Сирии, и предостерег, что ответная атака США может привести к эскалации экстремизма в регионе.

Вашингтон обвинил правительство президента Сирии Башара Асада в химатаке и в пятницу запустил крылатые ракеты на авиабазу в Сирии, на которую указал Пентагон.

"Мы просим создать беспристрастный международный орган по установлению фактов ... чтобы выяснить, откуда появилось это химическое оружие", - сказал Рухани в своем выступлении в субботу.

Тегеран является главным региональным союзником сирийского президента Башаром Асадом и оказывает военную и экономическую поддержку для его борьбы с группировками мятежников и боевиками ISIS.

В то время как сирийская оппозиция приветствовала атаку США авиабазы близ Хомса, она заявила, что атака не должна быть одноразовой и сама по себе недостаточна для того, чтобы не дать государственным военным самолетам попасть в районы, удерживаемые мятежниками.

Тем не менее, в Твиттере о ракетных ударах Рухани сказал: "Я призываю мир отказаться от такой политики, которая приносит только разрушения и опасность для региона и всего мира".

"Американская агрессия усиливает региональный экстремизм и террор, глобальное беззаконие и нестабильность и должна быть осуждена", - сказал Рухани.

Руководители генеральных штабов Ирана и России, близкие к Асаду, говорили по телефону в субботу и осуждали американскую атаку как "вопиющую агрессию ", как сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Северная Корея в субботу также назвала американскую ответную атаку "непростительным актом агрессии", который показал, что собственное решение о разработке ядерного оружия было "правильным выбором".

Дипломатически изолированная Северная Корея считает Сирию ключевым союзником.
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