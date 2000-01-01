08.04 18:23 MIGnews.com

КНДР: "Атака США в Сирии - непростительный акт агрессии"

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Северная Корея заявила в субботу, 8 апреля, что американские ракетные удары по сирийскому аэродрому в пятницу были "непростительным актом агрессии", который показал, что решение о разработке ядерного оружия было "миллион раз правильным выбором".Реакция министерства иностранных дел КНДР, которую опубликовало официальное информационное агентство KCNA, была первой после того, как американские военные корабли в Средиземном море запустили десятки ракет по сирийской авиабазе, которая, как утверждает Пентагон, участвовала в химической атаке ранее на этой неделе.Дипломатически изолированная Северная Корея считает Сирию своим ключевым союзником.