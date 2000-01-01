"Хизбалла": Атака Трампа в Сирии выгодна сионистам
Террористическая группировка "Хизбалла" заявила, что шаг президента США Дональда Трампа был глупым, и он приведет лишь к большой опасности и напряженности на Ближнем Востоке, что служит интересам Израиля.
"Это новое преступление показывает, что администрация Трампа полна решимости продолжать постоянную агрессию, которую Соединенные Штаты ведут против нашей нации, чтобы служить сионистскому режиму и достигать своих амбиций в регионе", - говорится в заявлении террористической группировки. В заявлении также говорится, что "это глупый шаг, на который пошла администрация Трампа, который приведет к опасной напряженности в регионе и только усложнит ситуацию в мире".
Террористическая организация Хасана Насраллы добавила, что нет никаких шансов, что американское нападение нанесет ущерб духу сирийской армии, одержавшей много побед над "террористами": "Это не повлияет на союз сопротивления и его стойкость в продолжающейся войне против терроризма".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что крылатые ракеты, выпущенные американскими военными по сирийской военной базе, были близки к тому, чтобы привести к противостоянию между американской и российской армиями. Сообщалось, что официальные лица США обновили данные о российских войсках в регионе незадолго до планируемой атаки, тем самым избегая нанесения вреда российским войскам.
На фоне опасений эскалации в регионе Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал все стороны, участвующие в войне, проявлять сдержанность, чтобы не усугублять страдания сирийцев.
Тем временем президент США Дональд Трамп находится в необычной для него ситуации - в адрес президента направлены потоки комплиментов, некоторые очень правильные и довольно теплые, от высокопоставленных западных чиновников, даже тех, кто склонен был критиковать его. В течение дня он получил подкрепления из Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран. Многие арабские и мусульманские страны также выразили поддержку его действиям, в том числе Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии. США начали операцию против режима Башара Асада, выпустив по базам сирийской армии 59 ракет «Томагавк». Атака была реакцией на применение химического оружия в Идлибе, в результате чего погибли более 150 мирных жителей, включая 20 детей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддержал атаку США по сирийской авиабазе, заявив: "И в слове и в действии президент Трамп сегодня дал четко и ясно понять, что использование и распространение химического оружия неприемлемо. Израиль полностью поддерживает решение президента США и надеется, что это сильное послание в ответ на ужасные действия режима Асада вызовет резонанс не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах".