08.04 16:25 MIGnews.com

"Хизбалла": Атака Трампа в Сирии выгодна сионистам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористическая группировка "Хизбалла" заявила, что шаг президента США Дональда Трампа был глупым, и он приведет лишь к большой опасности и напряженности на Ближнем Востоке, что служит интересам Израиля."Это новое преступление показывает, что администрация Трампа полна решимости продолжать постоянную агрессию, которую Соединенные Штаты ведут против нашей нации, чтобы служить сионистскому режиму и достигать своих амбиций в регионе", - говорится в заявлении террористической группировки. В заявлении также говорится, что "это глупый шаг, на который пошла администрация Трампа, который приведет к опасной напряженности в регионе и только усложнит ситуацию в мире".Террористическая организация Хасана Насраллы добавила, что нет никаких шансов, что американское нападение нанесет ущерб духу сирийской армии, одержавшей много побед над "террористами": "Это не повлияет на союз сопротивления и его стойкость в продолжающейся войне против терроризма".Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что крылатые ракеты, выпущенные американскими военными по сирийской военной базе, были близки к тому, чтобы привести к противостоянию между американской и российской армиями. Сообщалось, что официальные лица США обновили данные о российских войсках в регионе незадолго до планируемой атаки, тем самым избегая нанесения вреда российским войскам.На фоне опасений эскалации в регионе Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал все стороны, участвующие в войне, проявлять сдержанность, чтобы не усугублять страдания сирийцев.Тем временем президент США Дональд Трамп находится в необычной для него ситуации - в адрес президента направлены потоки комплиментов, некоторые очень правильные и довольно теплые, от высокопоставленных западных чиновников, даже тех, кто склонен был критиковать его. В течение дня он получил подкрепления из Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран. Многие арабские и мусульманские страны также выразили поддержку его действиям, в том числе Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии. США начали операцию против режима Башара Асада, выпустив по базам сирийской армии 59 ракет «Томагавк». Атака была реакцией на применение химического оружия в Идлибе, в результате чего погибли более 150 мирных жителей, включая 20 детей.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддержал атаку США по сирийской авиабазе, заявив: "И в слове и в действии президент Трамп сегодня дал четко и ясно понять, что использование и распространение химического оружия неприемлемо. Израиль полностью поддерживает решение президента США и надеется, что это сильное послание в ответ на ужасные действия режима Асада вызовет резонанс не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах".