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flickr 08.04 15:49   MIGnews.com

Борис Джонсон отменил визит в Москву после химатаки в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 8 апреля, что он отменил визит в Москву, который должен был состояться 10 апреля, после событий в Сирии, где химическая атака в районе, удерживаемом мятежниками, побудила Соединенные Штаты нанести ракетные удары.

"События в Сирии коренным образом изменили ситуацию", - говорится в заявлении Джонсона.

"Мой приоритет теперь заключается в продолжении контактов с США и другими странами в преддверии встречи G7, которая состоится 10-11 апреля, для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня на местах и активизации политического процесса", - подчеркивается в заявлении министра иностранных дел Великобритании.
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