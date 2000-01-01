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Швеция не снизит прием беженцев после теракта в Стокгольме 08.04 15:21   MIGnews.com

Швеция не снизит прием беженцев после теракта в Стокгольме

Вчерашняя атака на улице Дроттнинггатан в Стокгольме никак не изменит миграционной политики Швеции, заявила после происшествия в столице королевства министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем в интервью газете Aftonbladet.

Министр отметила твердую решимость правительства страны продолжить осуществление ранее утвержденного курса на предоставление убежища нуждающимся.

В субботу, 9 апреля, Валльстрем посетила место теракта, поблагодарив всех, кто помогал пострадавшим и выразив соболезнования семьям и близким погибших.

"Нам следует быть решительными в борьбе с терроризмом", — сказала она собравшимся на месте журналистам.
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