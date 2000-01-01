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Рухани: Кто дал Штатам право обстреливать независимую Сирию? | Фото: GovernmentZA/flickr08.04 14:20   MIGnews.com

Рухани: Кто дал Штатам право обстреливать независимую Сирию?

Все сирийские террористы в восторге от американского ракетного удара по сирийской авиабазе , заявил в субботу, 8 апреля, президент Ирана Хасан Рухани. В то же время он поддерживает начало расследования о применении химического оружия по позициям повстанцев в Идлибе.

"Этот человек, что сейчас находится в Америке, заявил, что хочет бороться с терроризмом, но сегодня все террористы в Сирии празднуют атаку США. Почему вы напали на сирийскую армию, которая находится в состоянии войны с террористами? Согласно какому закону или чем вы руководствовались, запуская свои ракеты по этой независимой стране?" – сказал президент, выступая на иранском телевидении.

Он призывает создать "независимую комиссию", в которую бы вошли представители исключительно "беспристрастных стран".

"Согласно Организации Объединенных Наций, сирийское правительство не обладает химическим оружием", - напомнил он об уничтожении химического арсенала в 2013 году.
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