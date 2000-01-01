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flickr 08.04 12:02   MIGnews.com

Польшу возмутили таблички с именами красноармейцев в Катыни

МИД Польши возмутился информацией о погибших в польском плену в 20-х годах прошлого века красноармейцах, которая размещена в музейном комплексе Катынь под Смоленском. По заявлению дипведомства, эти данные являются недостоверными.

На своем официальном сайте польский МИД заявил, что размещенные данные в разы превышают реальные цифры, подтвержденные различными историками.

"Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняло размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919–1921 годах, умерших в плену в Польше", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Варшава также утверждает, что гибель большинства заключенных связана с условиями лагерного содержания — они, по заявлению польской стороны, были вызваны "драматическим экономическим положением польских земель после долгой борьбы за независимость".

"Эти условия одинаково затрагивали российских солдат и польских граждан", – заявили дипломаты.

Отдельный акцент МИД Польши сделал на том, что российская сторона предприняла свои действия в канун запланированных мероприятий по случаю 77-й годовщины Катынского расстрела и седьмой годовщины авиакатастрофы под Смоленском.
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