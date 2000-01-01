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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:09.03 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: решение об изоляции примем в ближайшее время Премьер-министр заверил, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Он отложил на день принятие решения по поводу запрета на въезд гражданам США.

Нетаниягу попросил отложить начало суда над ним Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил отложить суд над ним, который должен начаться 17 марта.

Требования арабов к Ганцу Лидер партии Балад Матанас Шахада выдвинул требования к Бени Ганцу, при исполнении которых Объединенный Арабский Список готов поддержать его правительство.

Еще одно условие арабов: отмена Закона о Возвращении Член Кнессета Аида Тома Сулейман в нескольких интервью израильским СМИ выдвинула новое условие поддержки правительства Бени Ганца Объединенным Арабским Списком.

Израиль: 39 зараженных коронавирусом Вечером, 8 марта, число зараженных коронавирусом израильтян достигло 39 человек. Впервые в стране появился один инфицированный, источник заражения которого неизвестен.


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