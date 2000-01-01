09.03 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу: решение об изоляции примем в ближайшее время
Премьер-министр заверил, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Он отложил на день принятие решения по поводу запрета на въезд гражданам США.
Нетаниягу попросил отложить начало суда над ним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил отложить суд над ним, который должен начаться 17 марта.
Требования арабов к Ганцу
Лидер партии Балад Матанас Шахада выдвинул требования к Бени Ганцу, при исполнении которых Объединенный Арабский Список готов поддержать его правительство.
Еще одно условие арабов: отмена Закона о Возвращении
Член Кнессета Аида Тома Сулейман в нескольких интервью израильским СМИ выдвинула новое условие поддержки правительства Бени Ганца Объединенным Арабским Списком.
Израиль: 39 зараженных коронавирусом
Вечером, 8 марта, число зараженных коронавирусом израильтян достигло 39 человек. Впервые в стране появился один инфицированный, источник заражения которого неизвестен.
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