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Аресты членов королевской семьи в Саудии: раскрыта причина | Фото:09.03 01:59   MIGnews.com

Аресты членов королевской семьи в Саудии: раскрыта причина

Старшие члены королевской семьи Саудовской Аравии были арестованы за отказ поддержать усилия наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда по консолидации контроля над всеми рычагами власти в стране.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в королевстве.

В частности, были арестованы бывший глава МВД Мухаммед бин Наиф Аль Сауд и младший брат короля Ахмад бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

По словам источника, решение о неожиданном аресте членов правящей династии было принято по причине их "провокационного поведения".

Два других неназванных источника отказались охарактеризовать действия монарших особ как попытку переворота. Уточняется, что все члены королевской семьи получили послание "прекратили ворчать" и поняли, что арестовать могут любого из них.

Собеседник объяснил, что Ахмад бин Абдул-Азиз считался человеком, на которого могли рассчитывать другие саудиты, недовольные влиянием нынешнего 34-летнего наследного принца. Усилия кронпринца по консолидации контроля над властью поддерживает лично король Салман.


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