09.03 00:44 MIGnews.com
Эрдоган пригрозил России из-за Идлиба
В воскресенье, 8 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил предпринять односторонние действия в районе сирийской провинции Идлиб.
Об этом сообщает "Анадолу
".
"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", – сказал он.
По словам турецкого лидера, на такой шаг Анкара пойдет, если Российская Федерация откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме.
Он также добавил, что добивается возвращения в свои дома 3,6 миллиона сирийских беженцев с территории Турции.
По словам Эрдогана, что Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.
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