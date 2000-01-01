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Эрдоган пригрозил России из-за Идлиба | Фото:09.03 00:44   MIGnews.com

Эрдоган пригрозил России из-за Идлиба

В воскресенье, 8 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил предпринять односторонние действия в районе сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Анадолу".

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", – сказал он.

По словам турецкого лидера, на такой шаг Анкара пойдет, если Российская Федерация откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме.

Он также добавил, что добивается возвращения в свои дома 3,6 миллиона сирийских беженцев с территории Турции.

По словам Эрдогана, что Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.


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