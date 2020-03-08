08.03 19:35 MIGnews.com

Нетаниягу: решение об изоляции примем в ближайшее время

התפשטות הקורונה בישראל | נתניהו: "הצעדים שנקטנו עד היום הוכיחו עצמם כי אנחנו במצב של שליטה. לא מדברים על לסגור את שערינו, אלא לחייב בידוד, זו החלטה לא פשוטה - נחליט ביממה הקרובה" pic.twitter.com/UQZFZXEQeo — כאן חדשות (@kann_news) March 8, 2020

התפשטות הקורונה בישראל | שר הבריאות ליצמן: "בישראל היו 25 מקרים וזה גדל בינתיים - נוציא הודעה מסודרת" pic.twitter.com/wOWGj0rFf8 — כאן חדשות (@kann_news) March 8, 2020

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Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Израиле находится под контролем.Такое заявление в начале вечернего брифинга сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.По его словам, для Израиля важно сотрудничество с США в борьбе с распространением заразы."Мы договорились с правительством США о технологическом сотрудничестве для разработки обширных и очень быстрых методов тестирования, а также по поводу разработки вакцин", – отметил он.По словам Нетаниягу, Израиль хочет разработать собственное тестирование на коронавирус, которое будет подобно тесту на беременность. То есть его можно будет провести в домашних условиях.Израильский премьер также добавил, что в стране по-прежнему ситуация с вирусом-убийцей находится под контролем."Меры, которые мы предпринимали, доказали, что мы держим ситуацию под контролем. Мы говорим не о закрытии наших границ, а о необходимости изоляции. Это не простое решение – мы примем решение в ближайшее время", – объявил он.Правительство не принимало решения о запрете на передвижение для путешественников из США или о требовании посадить их на обязательный карантин. По словам Нетаниягу, продолжаются дискуссии о дополнительных ограничениях.Во время брифинга также выступил министр здравоохранения Яаков Лицман."Политика Министерства здравоохранения была жесткой – премьер-министр ответил, что жесткие меры помогли нам спасти много людей от коронавируса. Ситуация в Израиле – явно лучше, чем в других странах, но число заражений растет", – отметил он.В свою очередь, генеральный директор министерства Моше Бар-Симон Тов предупредил, что израильтяне должны быть готовы к ухудшению ситуации. Тем не менее правительство делает все возможное, чтобы сохранить контроль над ситуацией."Это трудное время для нас. Мы предприняли ряд простых шагов для решения глобальной проблемы. Мы поместили ряд мест в изоляцию, однако наблюдаем за странами, которые потеряли контроль над уровнем заражения, и это потребует от нас введения решительных ограничений", – отметил он..