Нетаниягу попросил отложить начало суда над ним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил отложить суд над ним, который должен начаться 17 марта.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление адвоката главы правительства Амита Хадада.
По его словам, просьба отложить начало суда вызвана исключительно технической задержкой в получении дополнительных доказательств, которые сторона защиты запрашивала у обвинения еще несколько месяцев назад.
Как правило, первое слушание по делу используется специально для решения подобных технических вопросов, поскольку отсрочка вряд ли будет предоставлена.
Тем временем юридический советник правительства Авихай Мандельблитт объявил адвокатам, что они уже получили все или почти все доказательные данные, которые им причитаются, и что любые оставшиеся споры должны быть разрешены до слушаний. Таким образом, суд по делу Нетаниягу должен начаться вовремя.
Как известно, в феврале был определен состав суда, который будет рассматривать "дела о коррупции" Нетаниягу. Его возглавит судья Ривка Фридман-Фельдман. Двое других – Моше Бар-Ам и Одед Шахам.
Ривка Фельдман-Фридман известна тем, что вынесла приговор о тюремном заключении бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту.