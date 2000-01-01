08.03 19:43 MIGnews.com

Нетаниягу и Пенс договорились о борьбе с коронавирусом

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и вице-президент США Майк Пенс договорились о совместной борьбе с новой вспышкой коронавируса.Соответствующий вопрос они обсудили по телефону, передает канцелярия главы правительства."Премьер-министр и вице-президент договорились о проведении в ближайшие часы консультации между израильскими и американскими группами специалистов по борьбе с коронавирусом при участии координатора Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу доктора Деборы Биркс", – сказано в заявлении.Переговоры будут направлены на расширение технологического и научного сотрудничества в области коронавируса. Стороны обсудят совместные меры по решению проблем.Объявление поступило на следующий день после того, как Министерство здравоохранения намекнуло, что может ограничить въезд в районы США из-за вспышки опасного заболевания, а затем отозвало планы.Министр Ярив Левин заявил радио "Галей ЦАХАЛ", что этот вопрос необходимо обсудить в ближайшее время.