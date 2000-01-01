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Нетаниягу и Пенс договорились о борьбе с коронавирусом | Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля08.03 19:43   MIGnews.com

Нетаниягу и Пенс договорились о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и вице-президент США Майк Пенс договорились о совместной борьбе с новой вспышкой коронавируса.

Соответствующий вопрос они обсудили по телефону, передает канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр и вице-президент договорились о проведении в ближайшие часы консультации между израильскими и американскими группами специалистов по борьбе с коронавирусом при участии координатора Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу доктора Деборы Биркс", – сказано в заявлении.

Переговоры будут направлены на расширение технологического и научного сотрудничества в области коронавируса. Стороны обсудят совместные меры по решению проблем.

Объявление поступило на следующий день после того, как Министерство здравоохранения намекнуло, что может ограничить въезд в районы США из-за вспышки опасного заболевания, а затем отозвало планы.

Министр Ярив Левин заявил радио "Галей ЦАХАЛ", что этот вопрос необходимо обсудить в ближайшее время.


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