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Слухи об отмене школьных занятий после Пурима 08.03 12:33   MIGnews.com

Слухи об отмене школьных занятий после Пурима

В израильских социальных сетях распространились слухи о том, что после окончания Пурима школьные занятия будут отменены в целях предотвращения распространения коронавируса.

В настоящее время на карантине в Израиле находятся 3878 учеников и 250 учителей. 640 учеников и учителей уже вышли из карантина.

Министр образования Рафи Перец заявил: “Наши приготовления предотвратили быстрое распространение коронавируса. Министерство образования готово к любым сценариям и предпринимает шаги в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения”.

Министр подчеркнул: “В Италии закрыты школы и университеты. Шаги говорят сами за себя. Мы помогаем каждому ученику, находящемуся в изоляции. Все мы надеемся, что скоро это будет позади, но пока это не прошло, следует предпринимать все необходимые меры”.

Относительно слухов Перец сказал: “Я слышал об этих фальшивых слухах в whatsapp и социальных сетях. Существует официальная система народного образования, и ее возглавляю я. Я прошу верить только тому, что распространяется по официальным каналам министерства здравоохранения и министерства образования ”.


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