08.03 12:09 MIGnews.com

Лицман о "больших шагах" против коронавируса

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Министр здравоохранения Яаков Лицман сообщил о том, что сегодня может быть опубликовано заявление правительства о “больших шагах против коронавируса”.Лицман говорил перед заседанием правительства, посвященного борьбе с распространением вируса.На вопрос о том, были ли у него разногласия с главой правительства по вопросу о возможном введении карантина для лиц, прибывающих из некоторых штатов США (Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния), министр ответил: “Мы будем над этим сидеть и решать”.Лицман сообщил, что в Израиле в настоящий момент на карантине находится 20 тысяч человек. Лицман подчеркнул, что речь идет о необходимых жестких мерах “В Израиле 25 больных, а в швейцарии - 270. Там в 10 раз больше, потому что мы предприняли необходимые шаги, и не оглядывались когда над нами смеялись и на нас клеветали. Народ должен слушать нас, потому что за рубежом никто представления не имеет о ситуации”.