08.03 09:38 MIGnews.com

Макрон: решение Трампа об Иерусалиме — ошибка

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Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля – ошибка.Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на ужине Объединения еврейских организаций Франции, сообщает в четверг, 8 марта Arutz Sheva.Глава Елисейского дворца отметил, он не думает, что американский лидер "помог в разрешении конфликта" между израильтянами и палестинцами. "Действия США в этом контексте – реальная ошибка", - подчеркнул французский президент.Макрон добавил, что, если Франция последует в вопросе Иерусалима за Соединенными Штатами, она потеряет свой статус "справедливого посередника", на который США больше не могут претендовать. При этом он подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности Израиля не подлежат обсуждению и что они являются одним из высших приоритетов Франции.