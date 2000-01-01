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Иран владеет передовым зенитно-ракетным комплексом РФ | Фото:08.03 09:07   MIGnews.com

Иран владеет передовым зенитно-ракетным комплексом РФ

Иран опробовал и уже развернул ракетную систему С-300 российского производства, которая долгое время не давала покоя американским и израильским военным, так как она может дать Исламской республике значительные преимущества в вопросах вооружения.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на Пентагон, передает Arutz Sheva.

Отметим, что Россия доставила свой зенитно-ракетный комплекс С-300 "Фаворит" в 2016 году, снабдив Иран передовой системой противовоздушной обороны.

"Теперь иранские военные имеют в распоряжении "гибкость высокомобильной, дальнобойной, стратегической ракеты класса "земля – воздух", - заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли (Robert Ashley), директор Разведывательного управления Министерства обороны США, в письменных показания, представленных Комитету по вооруженным силам Сената США во вторник.

По словам генерала, появление системы С-300 показало, что Иран "продолжает улучшать свою обороноспособность в случае военного конфликта"

"Мы ожидаем, что приоритетами модернизации Ирана останутся баллистическими ракеты, военно-морские и противовоздушные системы с новым акцентом на более усовершенствованные боевые авиационные возможности", - добавил Эшли.

Отметим, развертывание S-300 подчеркивает ценность покупки Израилем самолетов F-35, которые, вероятно, могут быть невидимыми для С-300.

Напомним, что в 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о снятии заперта на поставки систем С-300, якобы, чтобы наладить переговоры с Ираном в вопросах ядерной программы.
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