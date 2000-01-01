08.03 08:11 MIGnews.com

Нетаниягу выступил перед The Economic Club в Вашингтоне

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил вчера утром перед The Economic Club в Вашингтоне и ответил на вопросы президента клуба Дэвида Рубенштейна.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Я думаю, что большинство израильтян предпочитают ситуацию, в которой мы сможем отделиться от палестинцев. Я не думаю, что людям это нужно. Я не хочу видеть палестинцев гражданами Израиля, и не хочу, чтобы они были подданными Израиля. Я хочу решение, в котором у них есть все полномочия, необходимые им для управления, чтобы при это ни одна из них не являлась угрозой для нас. Это означает, что при любом варианте соглашения, земли к западу от реки Иордан, в том числе палестинские населенные пункты, должны находиться под израильским военным контролем. Общая ответственность за безопасность будет лежать на ИзраилеПриведу пример: прибывая в Израиль по воздуху, вы попадаете в аэропорт Бен-Гурион, пересечь Средиземное море и оказаться в Бен-Гурионе занимает около 45 секунд. Этот аэропорт находится примерно в 10 секундах лета от Западного берега. И становится ясно: когда говорят о том, что воздушное пространство Израиля заканчивается там, в аэропорту Бен-Гурион, знайте, - говорят о нашей смерти. Нам необходимо более широкое воздушное пространство, которое бы простиралось над палестинской территорией.То, что верно в отношении надземного пространства, также верно в отношении наземного пространства, и, как выясняется, в свете террористических туннелей, даже подземного. Израиль должен нести общую ответственность за безопасность района к западу от реки Иордан. Возможно ли это совместить с полным суверенитетом? Я не знаю, но нам так нужно, чтобы мы могли жить. В этом регионе, на Ближнем Востоке, полном нестабильных и разрушенных стран, очень важно, чтобы Израиль отвечал за безопасность, иначе все развалится. И Палестинская автономия развалится.Каждый регион, который оставляли наши военные силы, приходил радикальный ислам. Мы вышли из Ливана, и эту территорию заполнил Иран и «Хизбалла». Мы вышли из Газы, в нее вошли Иран и ХАМАС. Если мы оставим без военного контроля Западный берег или значительную часть региона, как предполагают различные варианты мирного плана, эту территорию займет ХАМАС, то есть Иран или ИГ, и это станет катастрофой для мира.Ответ на ваш вопрос заключается в том, что большинство людей согласится с соглашением того типа, о котором вы говорите, если бы полагало, что палестинцы хотят свое государство по соседству с Израилем. Но люди все больше и больше убеждаются в том, что палестинцы хотят государство на месте Израиля. Это не настоящий мир. Мы хотим настоящего, а не поддельного мира"."Я думаю, на горизонте появилась новая надежда, которую я никогда прежде не видел, и она не имеет никакого отношения к палестинцам, а связана с арабским миром. В связи с постоянно растущей иранской угрозой. Я бы сказал, что почти все арабские страны не видят больше в Израиле врага, а видят основного союзника в противостоянии исламскому фундаментализму, во-первых, в лице ИГ, и Израиль, благодаря своей превосходной разведке, предотвратил десятки крупных терактов, организованных ИГ. В частности попытку сбить самолеты крупных авиакомпаний, мы поделились информацией с Америкой, десятком других стран, в том числе арабских. Также арабы видят, что нас объединяют попытки остановить самый крупный радикальный исламский режим – Иран.Из этого проклятия родится благословение. Благословение - это экстраординарные отношения между нами, и я думаю, что, в конечном счете, мы сможем изменить ситуацию. Я не думаю, что это произойдет прямо сейчас, но не отрицаю, что это может произойти.Раньше мы говорили, что, как только заключим мир с палестинцами, нормализуются отношения с арабским миром. Я думаю, все работает наоборот. Нормализация отношений с арабским миром приведет к изменению палестинской позиции".