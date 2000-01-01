08.03 07:56 MIGnews.com

Нетаниягу об индустрии госсвидетелей

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В среду, 7 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал ситуацию с государственными свидетелями, которые дают против него показания.Об этом в четверг, 8 марта сообщает"Я обычно не реагирую на "сенсационные заголовки", но то, что я прочитал в одной из газет, заставляет меня отклоняться от этого обычая. Я прочитал о человеке, на которого сильно давили во время допроса, говоря ему: "Лги, будь государственным свидетелем", а он пытался отказаться. Трудно поверить, что в государстве Израиль, в нашей демократии, в 2018 году происходят такие вещи", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.Он добавил: "Я хочу сказать несколько слов об индустрии госсвидетелй. Берут людей, которых обвиняют в совершении преступлений, помещают их под стражу, угрожают им и говорят: "Ваша жизнь окончена, жизнь ваших семей окончена. Хотите не потерять свободу и выйти отсюда? Есть один выход - опорочьте Нетаниягу. Не важно, что вы будете говорить ложь, главное, чтобы сыпались обвинения против Нетаниягу".Премьер-министр подчеркнул, что если бы действительно было какие-либо факты в расследованиях против него, не было бы необходимости в государственных свидетелях."Когда есть что-то реальное, то нет необходимости в показаниях даже одного госсвидетеля. Когда же нет ничего, даже 1000 госсвидетелей не поможет. Это навязчивое стремление к привлечению одного государственного свидетеля за другим, является лучшим доказательством того, что против меня ничего нет. Пусть они продолжают идти по их пути, и я продолжу свою деятельность на благо государства Израиль. Время покажет, насколько важен этот мой визит в США для безопасности Израиля", - отметил Нетаниягу.В заключение своего сообщения, глава правительства добавил: "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что продолжаете поддерживать меня, мою супругу и мою семью. Это согревает наши сердца, особенно в эти дни. Большое вам спасибо".Отметим, что на данный момент у полиции имеется три государственных свидетеля по делам, связанным с премьер-министром или его окружением. Это Ари Харо, бывший завперсоналом в канцелярии премьера, Шломо Фильбер, бывший гендиректор Министерства связи, и бывший советник премьер-министра Нир Хефец. Какие показания они дают и насколько они существенны, пока неизвестно.