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Нир Хефец даст показания на двух министров Ликуда 08.03 07:36   MIGnews.com

Нир Хефец даст показания на двух министров Ликуда

Израильские СМИ сообщают, что в рамках сделки с правосудием государственный свидетель Нир Хефец даст показания не только против Биньямина Нетаниягу, но также и против четырех высокопоставленных членов Ликуда, в том числе, двух министров.

Хефец поддерживал рабочие отношения с упомянутыми сановниками во время нынешней и прошлой каденции Нетаниягу.

То, как два упомянутых Хефецем министра вели проекты министерстве здравоохранения и министерстве защиты окружающей среды “порождает подозрения о криминальной активности”. Речь идет, как минимум, о конфликте интересов.

Среди прочего, речь идет о регуляции сделок в сфере недвижимости и “взрывной темы, имеющей отношение к защите окружающей среды и по сей день находящейся в центре общественного внимания”.

Следователи, получив показания Хефеца, передадут их на рассмотрение юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту. Он после этого должен принять решение о том, открывать против них расследование или нет.

Источник и портала ynet утверждают, что государственные свидетели по различным делам Нетаниягу дают следователям Лахав 433 “бесценную информацию, которая может быть использована позже”.
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