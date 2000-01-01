08.03 07:36 MIGnews.com

Нир Хефец даст показания на двух министров Ликуда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ сообщают, что в рамках сделки с правосудием государственный свидетель Нир Хефец даст показания не только против Биньямина Нетаниягу, но также и против четырех высокопоставленных членов Ликуда, в том числе, двух министров.Хефец поддерживал рабочие отношения с упомянутыми сановниками во время нынешней и прошлой каденции Нетаниягу.То, как два упомянутых Хефецем министра вели проекты министерстве здравоохранения и министерстве защиты окружающей среды “порождает подозрения о криминальной активности”. Речь идет, как минимум, о конфликте интересов.Среди прочего, речь идет о регуляции сделок в сфере недвижимости и “взрывной темы, имеющей отношение к защите окружающей среды и по сей день находящейся в центре общественного внимания”.Следователи, получив показания Хефеца, передадут их на рассмотрение юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту. Он после этого должен принять решение о том, открывать против них расследование или нет.Источник и портала ynet утверждают, что государственные свидетели по различным делам Нетаниягу дают следователям Лахав 433 “бесценную информацию, которая может быть использована позже”.