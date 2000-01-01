Опрос: крах Габая, Биби формирует стабильную коалицию

Новый опрос общественного мнения демонстрирует, что несмотря на вербовку “золотых свидетелей” полицией и безостановочную кампанию в прессе о неизбежности вынесения криминальных обвинений против Биньямина Нетаниягу, Ликуд победит на выборах и сможет сформировать стабильную коалицию.
Опрос проведен исследовательским центром Маагар Мохот по заказу газеты Исраэль Ха-Йом.
Если бы выборы прошли сегодня, Ликуд получил бы 34 мандата. Второй крупнейшей партией станет Еш Атид с 24 мандатами.
Сионистский Лагерь во главе с Ави Габаем ждет горькое поражение, и он не может рассчитывать более, чем на 10 мандатов. Тоже самое произойдет с Объединенным Арабским Списком.
В опросе приняли участие 517 человек, вероятность ошибки - 4,3% Исраэль Ха-Йом, базируясь на результатах опроса, приходит к выводу о том, что Нетаниягу после выборов сможет сформировать стабильную коалицию из 67 депутатов.