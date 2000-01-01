08.03 06:49 MIGnews.com

Макрон: настанет день, и Франция признает Иерусалим

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в традиционном ужине, организованном Ассоциацией Еврейских Организаций Франции.Макрон сообщил собравшимся: “Безопасность Израиля - не субъект переговоров”.Макрон также сказал, что “настанет день, и Франция признает Иерусалим столицей Израиля”. Причина, по которой этот день еще не настал заключается в том, что Франция занимает позицию “честного посредника” в переговорах с палестинцами. С точки зрения Макрона, признание Иерусалима навредит этому статусу, который в настоящее время “полезен”.