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Макрон: настанет день, и Франция признает Иерусалим 08.03 06:49   MIGnews.com

Макрон: настанет день, и Франция признает Иерусалим

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в традиционном ужине, организованном Ассоциацией Еврейских Организаций Франции.

Макрон сообщил собравшимся: “Безопасность Израиля - не субъект переговоров”.

Макрон также сказал, что “настанет день, и Франция признает Иерусалим столицей Израиля”. Причина, по которой этот день еще не настал заключается в том, что Франция занимает позицию “честного посредника” в переговорах с палестинцами. С точки зрения Макрона, признание Иерусалима навредит этому статусу, который в настоящее время “полезен”.
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