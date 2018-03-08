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Ле Пен обязан вернуть €320 тис. ЕП – вердикт суда 09.03 04:25   MIGnews.com

Ле Пен обязан вернуть €320 тис. ЕП – вердикт суда

Суд Европейского союза решил обязать "отца" праворадикальной партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена вернуть в казну Европейскому парламенту 320 тис. евро, так как их потратили потрачены неправомерно, а точнее на помощника, у которого не было никаких обязанностей на вверенной ему должности.

Также Фемида подтвердила правомерность такого же требования относительно другого депутата французской партии, речь идет о Бруно Голнише. С политика стянули в бюджет ЕП €276 тыс. неправомерно потраченных денег.

Как известно, дочь "отца" партии и кандидат на президентских выборах 2017 года во Франции Марин Ле Пен подозревают в выплате средств из фонда ЕП своей подруге Катрин Гриз, которая числилась как парламентская помощница, хотя в реальности она работала на партию "Национальный фронт", пишет Ghall.

Ле Пен не захотела возвращать €300 тыс., которые ушли на зарплату Гриз, поэтому у политика отобрали депутатский иммунитет.
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