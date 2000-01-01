Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: пресс-служба ЦАХАЛа08.03 20:50   MIGnews.com

Juniper Cobra 18: начались совместные учения Израиля и США

На этой неделе израильские и американские военные приступили к крупнейшим совместным учениям под кодовым названием Juniper Cobra 18. Учения проходят в Израиле, которые продлятся две недели при участии более 2500 американских военнослужащих, дислоцированных в Европе (USEUCOM), в том числе 1 400 морских пехотинцев и 1100 военнослужащих военно-морского флота.

Два корабля ВМС США заняли позиции у берегов Израиля, которые также примут участие в маневрах.

Об этом сообщают израильские СМИ в четверг, 8 марта.

За последние 16 лет силы безопасности и США провели в общей сложности восемь совместных крупномасштабных военных маневров "Можжевеловая кобра 2018".

Последние проходили в феврале 2016 года.

Таким образом, это будут крупнейшие совместные учения Израиля и США в этом году.

Сценарий этих учений предусматривает отражение массированного ракетного обстрела израильской территории из Ливана, Сирии, Газы и Ирана.

Поэтому учения моделируют сценарии, в которых американские войска будут развернуты в Израиле, имея цель помочь ВВС ЦАХАЛа, отмечает Аруц Шева.

Уточняется, что в ходе учений военные будут активно применять компьютерное моделирование различных сценариев ракетной угрозы в разных регионах Израиля. Моделирование включает в себя использование систем ПРО "Хец", "Железного купола", "Пращи Давида" и "Патриота".

Отметим, что впервые в маневрах задействована система "Праща Давида", которая предназначена для работы на средних высотах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Ученые на пороге создания искусственного фотосинтеза
01:42
В Средиземном море потерпела куршение лодка с эмигрантами
00:32
Меган Маркл прошла тайный обряд крещения
23:17
Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО
22:18
Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта
21:50
Нетаниягу встретился с Никки Хейли в Нью-Йорке
21:32
Маккаби наконец-то выигрывает
21:18
Либерман: Мы не откажемся от наших принципов
20:22
Shell закрывает свою деятельность на территории Газы
20:13
Британия знает, как ответить "обидчику" Скрипаля
19:58
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки
19:45
Партия AfD встретилась с "муфтием террора" в Сирии
19:14
Британия и США активно следят за РФ
18:59
Начался суд над подозреваемым в расчленении Ким Валль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus