08.03 20:50 MIGnews.com

Juniper Cobra 18: начались совместные учения Израиля и США

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На этой неделе израильские и американские военные приступили к крупнейшим совместным учениям под кодовым названием Juniper Cobra 18. Учения проходят в Израиле, которые продлятся две недели при участии более 2500 американских военнослужащих, дислоцированных в Европе (USEUCOM), в том числе 1 400 морских пехотинцев и 1100 военнослужащих военно-морского флота.Два корабля ВМС США заняли позиции у берегов Израиля, которые также примут участие в маневрах.Об этом сообщают израильские СМИ в четверг, 8 марта.За последние 16 лет силы безопасности и США провели в общей сложности восемь совместных крупномасштабных военных маневров "Можжевеловая кобра 2018".Последние проходили в феврале 2016 года.Таким образом, это будут крупнейшие совместные учения Израиля и США в этом году.Сценарий этих учений предусматривает отражение массированного ракетного обстрела израильской территории из Ливана, Сирии, Газы и Ирана.Поэтому учения моделируют сценарии, в которых американские войска будут развернуты в Израиле, имея цель помочь ВВС ЦАХАЛа, отмечает Аруц Шева.Уточняется, что в ходе учений военные будут активно применять компьютерное моделирование различных сценариев ракетной угрозы в разных регионах Израиля. Моделирование включает в себя использование систем ПРО "Хец", "Железного купола", "Пращи Давида" и "Патриота".Отметим, что впервые в маневрах задействована система "Праща Давида", которая предназначена для работы на средних высотах.