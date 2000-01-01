08.03 19:45 MIGnews.com

Партия AfD встретилась с "муфтием террора" в Сирии

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Делегация немецких политиков представляющих ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) на этой неделе посетила Сирию. Цель поездки состояла в том, чтобы определить безопасно ли будет сирийским беженцам [которые находятся в Германии] вернутся домой.По словам AfD это бы облегчило депортацию просителей убежища из Германии.Заместитель лидера партии Гельмут Зайфен заявил, что эта поездка носит частный характер.В заявлении AfD говорится: "Цель поездки - тщательно изучить на месте информацию о гуманитарной ситуации и о восстановительных работах в районах, которые были освобождены от террористов".Также в партии подчеркнули, что немецким СМИ нельзя доверять в вопросе освещения конфликта в Сирии.В частности, немецкая делегация провела многочасовую встречу с верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассаном, который близок к правящему режиму страны.О поездке ультраправой партии в Сирию сообщил на своей странице в Facebook лидер AfD Кристиан Блэкс. В свою очередь, это вызвало бурю критики со стороны сирийских беженцев в Германии.Хазан Ибрагим, один из активистов сирийской оппозиции, который когда был заключен в тюрьму Башаром Асадом, а после чего он бежал в Германию до начала конфликта в 2011 году, заявил, что визит AfD продемонстрировал тесные связи ультраправой партии с Россией, которые оказывают военную поддержку Дамаску."Какой же неожиданностью является их встреча с Хассаном. В Европе они [AfD] борются с исламом, потому, что считают его угрозой. Но в Сирии у них нет проблем с тем, кто угрожает отправить к ним террористов-смертников", - цитирует Reuters слова сирийского активиста.