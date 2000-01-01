Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









twitter.com 08.03 19:45   MIGnews.com

Партия AfD встретилась с "муфтием террора" в Сирии

Делегация немецких политиков представляющих ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) на этой неделе посетила Сирию. Цель поездки состояла в том, чтобы определить безопасно ли будет сирийским беженцам [которые находятся в Германии] вернутся домой.

По словам AfD это бы облегчило депортацию просителей убежища из Германии.

Заместитель лидера партии Гельмут Зайфен заявил, что эта поездка носит частный характер.

В заявлении AfD говорится: "Цель поездки - тщательно изучить на месте информацию о гуманитарной ситуации и о восстановительных работах в районах, которые были освобождены от террористов".

Также в партии подчеркнули, что немецким СМИ нельзя доверять в вопросе освещения конфликта в Сирии.

В частности, немецкая делегация провела многочасовую встречу с верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассаном, который близок к правящему режиму страны.

О поездке ультраправой партии в Сирию сообщил на своей странице в Facebook лидер AfD Кристиан Блэкс. В свою очередь, это вызвало бурю критики со стороны сирийских беженцев в Германии.

Хазан Ибрагим, один из активистов сирийской оппозиции, который когда был заключен в тюрьму Башаром Асадом, а после чего он бежал в Германию до начала конфликта в 2011 году, заявил, что визит AfD продемонстрировал тесные связи ультраправой партии с Россией, которые оказывают военную поддержку Дамаску.

"Какой же неожиданностью является их встреча с Хассаном. В Европе они [AfD] борются с исламом, потому, что считают его угрозой. Но в Сирии у них нет проблем с тем, кто угрожает отправить к ним террористов-смертников", - цитирует Reuters слова сирийского активиста.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Ученые на пороге создания искусственного фотосинтеза
01:42
В Средиземном море потерпела куршение лодка с эмигрантами
00:32
Меган Маркл прошла тайный обряд крещения
23:17
Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО
22:18
Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта
21:50
Нетаниягу встретился с Никки Хейли в Нью-Йорке
21:32
Маккаби наконец-то выигрывает
21:18
Либерман: Мы не откажемся от наших принципов
20:22
Shell закрывает свою деятельность на территории Газы
20:13
Британия знает, как ответить "обидчику" Скрипаля
19:58
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки
19:14
Британия и США активно следят за РФ
18:59
Начался суд над подозреваемым в расчленении Ким Валль
18:38
"Хизбалла" объявила чрезвычайное положение из-за Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus