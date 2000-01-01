Турков отговаривают от покупки С-400

Соединенные Штаты Америки не перестают отговаривать турецкую сторону от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.
Генерал США говорит, что диалог продолжается, но если Турция развернет эти российские системы, тогда они будут несовместимы с НАТОвскими системами. Турецкое правительство было предупреждено о последствиях закупки С-400, пишет ФАН.
Отметим, ранее Турция, являющаяся действующим членом НАТО, объявила о закупке российских С-400, объяснив решение тем, что средства ПВО РФ намного дешевле, а процедура их приобретения проще по сравнению с аналогами НАТО. В сентябре 2017 года Россия подтвердила заключение контракта и получение аванса.