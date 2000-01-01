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youtube 08.03 18:38   MIGnews.com

"Хизбалла" объявила чрезвычайное положение из-за Израиля

Террористическая организация "Хизбалла" объявила чрезвычайное положение, опасаясь атаки Израиля. Об этом сообщает лондонская арабоязычная газета Рай аль-Юм в четверг, 8 марта.

По утверждениям издания, боевики шиитской группировки находятся в состоянии боевой готовности со вторника, ожидая ударов по своим позициям на юге Ливана.

Со ссылкой на источники газета отмечает, что "тревога" "Хизбаллы" связана с "секретными маневрами", которые предположительно проводят израильские силы безопасности.

Напомним, в феврале ВВС ЦАХАЛа сбили иранский беспилотник, который вошел в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. Израильские истребители нанесли удары по командному центру, откуда управлялся БПЛА.
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