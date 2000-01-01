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Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО 08.03 23:17   MIGnews.com

Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО

Российская сторона делает все для того, чтобы изменить миропорядок, надломить НАТО, а еще подорвать лидерство Штатов с целью доминирования над соседями и наращивания влияния по всему миру, об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал США Кертис Скапарротти.

Военачальник во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил заявил, что для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС, пишет ТАСС.

Скапарротти считает, что российская сторона показала стремление и возможности вмешиваться в страны на ее периферии и проецировать силу, особенно на Ближнем Востоке. РФ активно использует соцсети и другие СМИ для распространения дезинформации.
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