Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО
Российская сторона делает все для того, чтобы изменить миропорядок, надломить НАТО, а еще подорвать лидерство Штатов с целью доминирования над соседями и наращивания влияния по всему миру, об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал США Кертис Скапарротти.
Военачальник во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил заявил, что для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС, пишет ТАСС.
Скапарротти считает, что российская сторона показала стремление и возможности вмешиваться в страны на ее периферии и проецировать силу, особенно на Ближнем Востоке. РФ активно использует соцсети и другие СМИ для распространения дезинформации.