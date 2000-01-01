08.03 17:26 MIGnews.com

НДИ: Кого призывать – решать армии, а не раввинам

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер заявил, что все происходящее сегодня вокруг закона о призыве, - это просто театр абсурда."Вопрос призыва в ЦАХАЛ целиком и полностью находится в компетенции министерства обороны и командования армии. При всем уважении, мнение Совета мудрецов Торы в этом вопросе абсолютно не релевантно. На данный момент нет никакого законопроекта о призыве в ЦАХАЛ, который можно было бы обсуждать.Есть только попытки политических комбинаций, в которых мы не намерены принимать участие", - указал Одед Форер.По словам депутата, законом о призыве в ЦАХАЛ должны заниматься профессионалы, а не Совет мудрецов Торы, который вместе с ультраортодоксальными партиями и министром юстиции изобретают какие-то формулировки."Под прикрытием лозунгов о стремлении к политической стабильности осуществляется банальный шантаж. Позиция НДИ остается неизменной: мы поддержим только тот законопроект, который разработает и представит команда профессионалов, сформированная министром обороны Авигдором Либерманом. Для нас это неприемлемо", - подчеркнул Одед Форер.