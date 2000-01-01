08.03 17:11 MIGnews.com

"С Биби покончено"

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Бывший министр обороны, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа и бывший высокопоставленный сановник Ликуда Моше Яалон дал интервью Илане Даян в эфире радио Галей ЦАХАЛ.Яалон обрушился с жесткой критикой на своего бывшего босса и кумира Биньямина Нетаниягу. Он сообщил: “Нетаниягу отклонился с верной дороги. Кругом - молчание ягнят из политических соображений. Мы все порабощены ради его политического выживания”.Яалон провозгласил: “С политической точки зрения, с Нетаниягу покончено”.Яалон также сообщил: “До того, как я ушел, я пытался бороться против делегитимации БАГАЦа и верховенства закона. Вы знали, что он пытался установить контроль над Галей ЦАХАЛ?”Яалон также сообщил о своих амбициях стать премьер-министром на следующих выборах и о том, что у него готов “хороших и ценных людей”. Он также пообещал, что в его правительстве “50% составят женщины”.