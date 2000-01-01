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`С Биби покончено` 08.03 17:11   MIGnews.com

"С Биби покончено"

Бывший министр обороны, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа и бывший высокопоставленный сановник Ликуда Моше Яалон дал интервью Илане Даян в эфире радио Галей ЦАХАЛ.

Яалон обрушился с жесткой критикой на своего бывшего босса и кумира Биньямина Нетаниягу. Он сообщил: “Нетаниягу отклонился с верной дороги. Кругом - молчание ягнят из политических соображений. Мы все порабощены ради его политического выживания”.

Яалон провозгласил: “С политической точки зрения, с Нетаниягу покончено”.

Яалон также сообщил: “До того, как я ушел, я пытался бороться против делегитимации БАГАЦа и верховенства закона. Вы знали, что он пытался установить контроль над Галей ЦАХАЛ?”

Яалон также сообщил о своих амбициях стать премьер-министром на следующих выборах и о том, что у него готов “хороших и ценных людей”. Он также пообещал, что в его правительстве “50% составят женщины”.
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