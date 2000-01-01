Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нир Хефец: Биби не обсуждает вопросов безопасности с Яиром 08.03 17:10   MIGnews.com

Нир Хефец: Биби не обсуждает вопросов безопасности с Яиром

Две недели назад, во время интервью радио Галей ЦАХАЛ бывший советник Биньямина Нетаниягу по медиа Нир Хефец сообщил, что тот “не обсуждает вопросов безопасности государства” в разговорах с семьей.

Это утверждение явно противоречит той версии реальности, которую сейчас создает государственный свидетель Нир Хефец и следователи Лахав 433, и в которой Нетаниягу “принимает судьбоносные решения в сфере безопасности с подачи Яира Нетаниягу и вопреки советам специалистов”.

Во время последнего интервью на свободе Хефец сказал: “Яир Нетаниягу не участвует в заседаниях кабинета и в заседаниях правительства - за исключением тех случаев, когда он приходит поздравить с днем рождения отца. Речь идет об особенной семье и особенно следует отметить роль Сары, которая держит ее вместе, несмотря на все сложности.. Я уверен, что они говорят о любых проблемах, за исключением проблем в сфере безопасности, которые Нетаниягу оставляет для себя”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Ученые на пороге создания искусственного фотосинтеза
01:42
В Средиземном море потерпела куршение лодка с эмигрантами
00:32
Меган Маркл прошла тайный обряд крещения
23:17
Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО
22:18
Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта
21:50
Нетаниягу встретился с Никки Хейли в Нью-Йорке
21:32
Маккаби наконец-то выигрывает
21:18
Либерман: Мы не откажемся от наших принципов
20:22
Shell закрывает свою деятельность на территории Газы
20:13
Британия знает, как ответить "обидчику" Скрипаля
19:58
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки
19:45
Партия AfD встретилась с "муфтием террора" в Сирии
19:14
Британия и США активно следят за РФ
18:59
Начался суд над подозреваемым в расчленении Ким Валль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus