Нир Хефец: Биби не обсуждает вопросов безопасности с Яиром
Две недели назад, во время интервью радио Галей ЦАХАЛ бывший советник Биньямина Нетаниягу по медиа Нир Хефец сообщил, что тот “не обсуждает вопросов безопасности государства” в разговорах с семьей.
Это утверждение явно противоречит той версии реальности, которую сейчас создает государственный свидетель Нир Хефец и следователи Лахав 433, и в которой Нетаниягу “принимает судьбоносные решения в сфере безопасности с подачи Яира Нетаниягу и вопреки советам специалистов”.
Во время последнего интервью на свободе Хефец сказал: “Яир Нетаниягу не участвует в заседаниях кабинета и в заседаниях правительства - за исключением тех случаев, когда он приходит поздравить с днем рождения отца. Речь идет об особенной семье и особенно следует отметить роль Сары, которая держит ее вместе, несмотря на все сложности.. Я уверен, что они говорят о любых проблемах, за исключением проблем в сфере безопасности, которые Нетаниягу оставляет для себя”.