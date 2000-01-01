Президент Польши извинился за депортацию евреев 1968 года
Президент Польши Анджей Дуда попросил прощения у евреев, которые были депортированы из страны в 1968 году. 50 лет назад польские евреи были высланы из государства коммунистическими властями.
Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 8 марта.
"Сегодня независимая и свободная Польша, мое поколение, не несет ответственности [за депортацию] и не обязано извинятся. Но тем, кто был изгнан тогда… Я хотел бы сказать, пожалуйста, простите Республике, полякам того времени за то, что они совершили такой постыдный поступок", - заявил Дуда выступая на центральном вокзале Гданьск в Варшаве.
Извинения прозвучали на фоне повышенной напряженности в отношениях между Польшей и Израилем из-за скандального "законопроекта о Холокосте".
Новый закон вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира.