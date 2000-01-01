Минобороны Британии заметило агрессию и угрозу со стороны РФ
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил об увеличении угрозы со стороны Российской Федерации. Гэвин Уильямсон акцентировал, что Лондон наблюдает более агрессивный подход российской стороны "по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония".
Такая же агрессия наблюдается и в Северной Атлантике, а если точнее, то количество подводных лодок РФ, находящихся там выросло в десять раз и это за последние семь лет.
Уильямсон говорит, что Британия обязана поменять свою политику, так как страна не имеет права оказаться в подчинении третьему государству в этих регионах, пишет Kommersant.
Отметим, министр Гэвин частенько заявлял об угрозе со стороны РФ. Так, в декабре 2017 года он сообщил о существовании "прохладной войны" между Лондоном и Москвой. А в январе 2018 Уильямсон анонсировал факт того, что Великобритания готовится к атаке со стороны России.