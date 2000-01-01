08.03 15:03 MIGnews.com

"Над Мадельблиттом занесен кнут"

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Известный израильский адвокат Йорам Шефтель, выступая в эфире радио 103FM рассказал о том, что юридический советник правительства Израиля оказался заложником полиции и прокуратуры.Шефтель сказал: “Я хочу говорить о преступных расследованиях, ведущихся правоохранительной системой в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Я хочу затронуть очень важную болевую точку, которую медиа, вернее банды медиа-террористов, являющиеся самыми коррумпированными и прогнившими людьми страны на протяжении жизни целого поколения, скрывают от народа. Речь идет о материале лучшего журналиста страны, Йоава Ицхака о юридическом советнике правительства. Юридический советник является субъектом не криминального, но практического шантажа и угроз со стороны государственной прокуратуры и полиции, которые требуют от него любыми способами отдать под суд НетаниягуВыяснилось, что в распоряжении генерального прокурора находятся три кассеты с записями Мандельблитта, сделанные в период, когда тот был главным военным адвокатом. Он передал начальнику Генштаба Ашкенази материалы, которые получил в ходе разговоров с тогдашним юридическим советником правительства. Ашкенази тогда пытался организовать путч против министра обороны Барака.Тем самым, по всей видимости, были созданы помехи процессу расследования. Кассеты сегодня находятся в прокуратуре и полиции, и служат в качестве кнута, который висит над Мандельблиттом. Это - непереносимая ситуация, и она требует немедленной публикации этих записей, с тем, чтобы народ знал, что за человек должен решить судьбу НетаниягуПубликация этих кассет покончит с карьерой Мандельблитта немедленно - и после этого они будут вынуждены начать все расследования против Нетаниягу заново. Это - самый ужасный сценарий для истеблишмента, который подстрекает и осуществляет эти расследования, который осуществляет этот путч. И поэтому вся пресса, без исключения, делает все, чтобы граждане Израиля ничего об этих записях не узнали, об их содержании, и о реальном положении вещей. Есть мощный кнут против Мандельблитта, и явное давление на него, с тем, чтобы он проштамповал любое, какое-нибудь, какое угодно обвинение против Нетаниягу - неважно почему и неважно как”.