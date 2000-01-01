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Кац отметил значимость женщин на руководящих постах | Фото: AFP08.03 14:14   MIGnews.com

Министр Кац отметил значимость женщин на руководящих постах

8 марта, в Международный женский день, министр транспорта и разведки Исраэль Кац подчеркнул значимость статуса женщин в современном обществе. "Я горжусь тем, что возглавляемое мной ведомство играет не последнюю роль в укреплении статуса женщины в государстве Израиль".

Кац подчеркнул, что талантливые и способные женщины занимают немало руководящих постов в Минтрансе. Министр напомнил, что впервые в истории страны на пост генерального директора транспортного ведомства около двух лет назад он назначил женщину - Керен Тернер-Эяль.

Как считает министр, это и другие "женские" назначения являются положительным примером, который служит импульсом и для других женщин реализовывать свои способности в различных отраслях.

"Женщины на руководящих постах - признак прогрессивного современного государства. Пожелаем нашим женщинам удачи!", - резюмировал министр Исраэль Кац.
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