08.03 14:02 MIGnews.com
Президент - за быстрый перевод посольства Чехии в Иерусалим
По сообщениям в чешской прессе, президент страны Милош Земан требует перевести чешское посольства в Иерусалим.
Газета Lidové noviny пишет, что Земан, заявив о необходимости перевода посольства в Иерусалим, теперь работает над ускорением данного процесса.
Посол Израиля в Чехии Даниэль Мерон задал в твиттере риторический вопрос : “Кто станет второй страной, переведшей посольство в Иерусалим?”
Тем не менее, газета пишет, что после консультаций с партнерами по ЕС чешский МИД заявил, что выступает против идеи перевода посольства.
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