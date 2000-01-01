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08.03 14:02   MIGnews.com

Президент - за быстрый перевод посольства Чехии в Иерусалим

По сообщениям в чешской прессе, президент страны Милош Земан требует перевести чешское посольства в Иерусалим.

Газета Lidové noviny пишет, что Земан, заявив о необходимости перевода посольства в Иерусалим, теперь работает над ускорением данного процесса.

Посол Израиля в Чехии Даниэль Мерон задал в твиттере риторический вопрос : “Кто станет второй страной, переведшей посольство в Иерусалим?”

Тем не менее, газета пишет, что после консультаций с партнерами по ЕС чешский МИД заявил, что выступает против идеи перевода посольства.
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