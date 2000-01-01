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`Хизбалла` опасается молниеносной израильской атаки 08.03 12:05   MIGnews.com

"Хизбалла" опасается молниеносной израильской атаки

По сообщениям в арабской прессе, силы “Хизбаллы” в Ливане приведены в состояние полной боевой готовности.

Причиной является опасение “молниеносного израильского удара”.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы сумел убедить американцев в необходимости нанесения подобного удара.

Арабская пресса также сообщает о том, что в настоящее время проходят “секретные учения” израильской и американской армий, и высказывают опасение того, что они могут оказаться подготовкой к подобному удару.
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