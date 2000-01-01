08.03 14:48 MIGnews.com

Макрон будет бороться с антисемитизмом во всех проявлениях

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У евреев Франции нет причин для бегства из страны, которая имеет наибольшее в мире еврейское сообщество после Израиля и США.Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с еврейской организацией "Представительный совет еврейских институций Франции", сообщает в четверг, 8 марта Arutz Sheva.Глава Елисейского дворца подчеркнул, что он будет бороться с антисемитизмом во всех проявлениях, и не допустит оттока евреев из-за страха преследования."Мы с ужасом осознали, что антисемитизм до сих пор жив. И наш ответ на него должен быть неумолимым. Франция перестанет быть собой, если еврейским гражданам придется уехать из-за чувства страха", - отметил Макрон на встрече с еврейским обществом.Лидер Франции заверил, что будет и дальше охранять еврейские школы, синагоги и другие места еврейской общины, а также разработать новый план борьбы с расизмом и виртуальным антисемитизмом, который, по его мнению, набирает обороты среди молодых граждан.