НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
В НАТО возмутились решением Турции о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет издание Breaking Defence, ссылаясь на главу Военного комитета альянса Петра Павла.
В военно-политическом блоке считают, что С-400 не соответствуют требованиям альянса, а также несовместима с технологиями НАТО.
Павел отметил, что использование российских ЗРК вместе с другими боевыми единицами НАТО может привести к утечке данных о военной инфраструктуре альянса в Турции.
Вся информация в последующем будет сохранена в российских системах, считает он.
Главу Военного комитета также возмутило то, что эксплуатация С-400 требует определенного знания и уровня подготовки, в связи с чем Турция должна принять у себя российских специалистов для проведения инструктажа. А в этом случае они получат доступ к конфиденциальной информации, что может привести к утечке важных разведанных.