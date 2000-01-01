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Скриншот с видео 08.03 11:30   MIGnews.com

НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400

В НАТО возмутились решением Турции о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет издание Breaking Defence, ссылаясь на главу Военного комитета альянса Петра Павла.

В военно-политическом блоке считают, что С-400 не соответствуют требованиям альянса, а также несовместима с технологиями НАТО.

Павел отметил, что использование российских ЗРК вместе с другими боевыми единицами НАТО может привести к утечке данных о военной инфраструктуре альянса в Турции.

Вся информация в последующем будет сохранена в российских системах, считает он.

Главу Военного комитета также возмутило то, что эксплуатация С-400 требует определенного знания и уровня подготовки, в связи с чем Турция должна принять у себя российских специалистов для проведения инструктажа. А в этом случае они получат доступ к конфиденциальной информации, что может привести к утечке важных разведанных.

Ранее сообщалось, что правительство Турции приняло решение закупить несколько батарей С-400 у России.
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