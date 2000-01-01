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Польский Музей Полокоста расскажет о дружбе с евреями | Фото:08.03 11:15   MIGnews.com

Польский Музей Полокоста расскажет о дружбе с евреями

Польское правительство заявило в среду, что будущий музей, посвященный печально известному военному Варшавскому гетто, где немецкие нацисты держали в заключении около 500 тысяч евреев в период Холокоста, будет рассказывать о целых столетиях тесных отношений между поляками и евреями.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает агентство AFP, передает Arutz Sheva.

"Я бы хотел, чтобы эта институция говорила о взаимной любви между двумя народами, которые провели 800 лет здесь, на польской земле. О солидарности, содружестве, также об исторической правде, во всех аспектах", - отметил в интервью журналистам министр культуры польши Петр Глински.

По словам политика, музей, о создании которого впервые сообщили в ноябре, "не является институцией, созданной на быструю руку специально по случаю сегодняшнего напряжения между поляками и евреями, или в свете польско-американского диалога".
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