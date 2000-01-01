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08.03 10:13   MIGnews.com

Беннетт потребует министерство обороны

Министр образования и лидер Еврейского Дома Нафтали беннет дал интервью Илане Даян в эфире радио Галей ЦАХАЛ.

Беннет заявил, что несмотря на то, что популярность его партии продолжает расти в опросах общественного мнения, он не заинтересован в досрочных выборах, поскольку это “противоречит интересам страны”.

Даян спросила Беннета: “Можете ли вы сказать, что в случае выборов и формирования новой коалиции с Нетаниягу, вы не согласитесь на меньшее, чем портфель министра обороны?”

Беннет ответил: “Я не собираюсь давить на Нетаниягу, но в следующий раз я определенно потребую портфель министра обороны”.

Беннет также сообщил, что в случае, если Нетаниягу уйдет со сцены, он намерен побороться за кресло премьер-министра.
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